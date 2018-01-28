В Петербурге проведут выставку «Мастера акварели-2018»

Сегодня, 16:28

Начиная с 1 февраля в Петербурге будет работать выставка «Мастера акварели-2018». Информацию об этом сообщили представители Выставочного центра Санкт-Петербургского Союза Художников. Именно в их здании и пройдёт выставка картин. Уточняется, что впервые «Мастера акварели» провели ещё в 2015 году.

Организовал данную выставку образовательный интернет-ресурс в сфере искусства Lectoroom.ru. Впервые «Мастера акварели» провели в 2015 году. Тогда выставка имела огромный успех. За короткое время участие в мероприятии приняли больше 15 тысяч человек.

В текущем году ожидается, что программа «Мастера акварели-2018» будет иметь большее количество лекций, презентаций картин, материалов, люди будут больше общаться и проводить мастер-классы. В последнем речь идёт о семинарах от Ибряева, Золадза, Куземы, Стерхова, Базановой и других художниках.

Но какой бы программа интересной не была, основное внимание всё же будет приковано к самой выставке. На ней покажут работы, которые выполнены популярными художниками из разных стран мира в разнообразных стилях, а также жанрах. Это картины Золадза, Кастаньет, Вексин, Збуквич и другие. Посетители насладятся как классическими, так и современными направлениями в технике. В общей сложности будет представлено около 400 работ. Отмечается, что в день открытия вход будет бесплатный.