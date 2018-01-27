В Благовещенске стартовала выставка сов «Совушка-сова»

Сегодня, 12:26

В города Благовещенске стартовала необычный фестиваль-конкурс «Совушка-сова», где представлена большая экспозиция сов.

В Амурском областном доме народного творчества посетителям представлены творческие работы, выполненные амурскими мастерами, а также ряд экспонатов из частной коллекции руководителя Амурского областного союза женщин Жаккелины Орловой. На выставке собраны около 130 экспонатов, которые выполнены из самых разных материалов керамики, шерсти, созданные при помощи техники лоскутного шитья, резьбы по дереву, художественной обработки материалов, вышитые на тканях, и написанное маслом изображение ночной совы. Помимо этого, на внеконкурсной основе было представлено больше 100 необыкновенных сов со всей планеты, включая Россию, Германию, Кипр, Египет и другие.

Некоторые экспонаты можно будет купить прямо на выставке, либо посетители смогут заказать их изготовление. Все работы будет оценивать жюри фестиваля.

Все желающие могут бесплатно посетить выставку до 12 февраля.