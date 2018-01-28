На выставке в Лос-Анджелесе показали самый старый ковёр в мире

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В Лос-Анджелесе на выставке показали оригинальный азербайджанский ковёр. Его представили в Музее искусств. Это самый старый по дате ковёр в мире. Он носит имя "Шейх Сафи".

Как один из самых огромных во всём мире ковров, оно соткан из 35 миллионов узлов, является важным в истории и в месте с парным ковром расположен В Лондоне в Музее Виктории и Альберта. Как заявили в генеральном консульстве Азербайджана в городе Лос-Анджелес, данная пара была сделана в 16 веке, а именно в 1539-40 годах и хранилась до 19-го века. После этого её привезли в Великобританию. Один из ковров был продан американскому промышленнику. А он, в свою очередь, подарил его непосредственно Музею искусств в 1953 году. Ковёр крайне редко показывают на выставках по причине огромных размеров.