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National Geographic определил пять лучших музеев Санкт-Петербурга

Вчера, 19:07

Рейтинг лучших музеев Санкт-Петербурга составил популярный познавательный журнал National Geographic. В перечень вошли пять наиболее привлекательных с культурной точки зрения заведений.

Предсказуемо своё место в списке занял Эрмитаж. Также к числу лучших эксперты американского издания отнесли Русский музей, Эрарта, музей Фаберже и музей-квартира Самойловых. В помещении последнего в своё время проживали представители выдающейся актёрской династии. Отмечается, что посетители смогут не только ознакомиться с удивительным интерьером квартиры, но и узнать здесь о быте театралов из знаменитой семьи.

Ранее стало известно, сколько визитёров посетило театры Москвы в 2017 году. По подсчётам столичных властей, речь идёт о 4,5 млн человек.


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