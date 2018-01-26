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Икона заключённого из Красноярского края признана лучшей в России

Сегодня, 16:11

Икону красноярского заключённого признали лучшей в России. Это продукт работы осуждённого исправительной колонии 36, которая находится в селе Старцево в Емельяновском районе Красноярского края.

Икона Николая Чудотворца стала первой в списке православного конкурса под названием "Канон". 25 января в Храме Христа в Москве прошло мероприятие награждения. Победителем стал Дмитрий Федяев. Религиозную общину исправительной колонии наградили почётной грамотой и особой православной чашей, сообщает Красноярская епархия.

Вышеупомянутый конкурс провели в целях Всероссийской выставки деятельности религии заключённых под названием "Не числом, а смирением".


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