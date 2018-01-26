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Музей предложил Трампу золотой унитаз вместо картины Ван Гога

Сегодня, 14:43

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке ответил на прошение семьи президента США Дональда Трампа предоставить ей в аренду картину Ван Гога встречным предложением, согласно которому, культурное учреждение готово доставить в Белый дом золотой унитаз.

Дональд и Мелания Трамп ранее направили в Музей Гуггенхайма официальный запрос о предоставлении в аренду картины «Пейзаж со снегом», которую в 1888 году написал легендарный нидерландский художник Винсент Ван Гог. Культурное учреждение Нью-Йорка отказало президентской семье, предложив взять вместо ценного полотна золотой унитаз «Америка», созданный художником-современником Маурицио Каттеланом. К слову, уникальный экспонат покрыт 18-каратным дорогостоящим металлом. Белый дом никак не ответил на встречное предложение Музея Гуггенхайма.

Золотой унитаз «Америка» является сатирической работой, высмеивающей избыточные богатства Штатов.


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