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В Петербурге 26 января состоится выставка картин Бориса Гребенщикова

Вчера, 22:35

Коллекция рисунков Бориса Гребенщикова будет официально представлена в Санкт-Петербурге на организованной выставке. 26 января в музее искусства «Экварта» состоится открытие мероприятия.

 Жители Санкт-Петербурга, а также гости Северной столицы 26 января смогут посетить организованную выставку предметов живописи популярного певца и лидера музыкального коллектива «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Кроме ангельского голоса, которым исполнитель навсегда пленил поклонников, он еще мастер художественного жанра. В рамках выставки будет представлено на обзор 17 произведений художника, в том числе и гравировка на металле, которой также занимается певец.

Финансовые средства, которые соберут в итоге выставки, будут полностью направлены на материальную поддержку выпуска нового музыкального сборника группы «Аквариум». Гребенщиков приглашает на просмотр его картин всех желающих. Местом проведения избран музей искусств «Экварта».


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