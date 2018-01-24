В музее Московского зоопарка покажут останки доисторических животных

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Согласно данным портала мэра Москвы, в музее столичного зоопарка публике покажут останки доисторических животных. Посетить мероприятие станет возможным уже с 21 февраля.

С 21 февраля в знаменитом Московском зоопарке люди смогут оценить уникальную коллекцию древних останков животных, проживавших во время ледникового периода. Будут представлены два бивня, зуб и позвонок мамонтенка. Помимо того, граждане смогут собственными глазами увидеть два черепа взрослых особей бизонов. Эти элементы доисторических обитателей планеты были обнаружены в ходе строительства и благоустройства улиц Москвы в геологическом слое, который насчитывает 15 тысяч лет.

Останки относят к позднему плейстоцену, известному в качестве эпохи мамонтов, бизонов, пещерных львов и шерстистых носорогов. К примеру, 10-килограммовый бивень молодого мамонта нашли последним в котловане у Сходни в 2017 году.