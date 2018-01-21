В Калуге открылась выставка картин о семье и красе России

Вчера, 19:46

В Калуге открылась выставка картин, посвященных семье России и её красе. Она является преддверием фестиваля, проводящегося на землях Калуги.

Впервые данное мероприятие проводит Калужский Инновационный культурный центр. Выставка откроется на территории Собора, возведённого в честь Иоанна Предтечи.

На выставке будут представлены картины, раскрывающие такие темы, как семья и традиционные ценности.

На ней будут представлены дворянская и крестьянская семья. Также там будут показаны семьи рабочего, ветерана войны и тех, кто относился к царской семье.

Данная выставка уже одобрена не только протоиреем Сергием Третьяковым. Она уже получила «шанс на жизнь» от руководителей местного отдела культуры.

Третьякова сообщила, при приветствовании собравшихся, что несёт в своём сообщении слова глав церкви Климента, и приветствует высказанную им притчу о том, что семья является главенствующей.