Фотограф из Голливуда Дуглас Киркланд открывает в Москве свою фотовыставку

Вчера, 23:15

Известный фотограф Дуглас Киркланд в январе откроет свою выставку в Москве, а также планирует осуществление новых проектов в России.

Главный голливудский фотограф впервые выставляет свои работы в России. Экспозиция включает фотографии за период с 60-х годов прошлого века по 2010 г. Им будет представлена целая серия фотографий о жизни и творчестве Коко Шанель, Мерилин Монро, Софи Лорен, Роберта де Ниро и других кинозвезд с мировыми именами, а также фотодокументы о съемочном процессе известнейших голливудских фильмов.

Маэстро отметил, что планирует в скором времени снова поработать с российскими звездами экрана. Он неоднократно работал в России и каждый раз был в восторге от избытка впечатлений.