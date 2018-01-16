VistaNews.ru


Фотограф из Голливуда Дуглас Киркланд открывает в Москве свою фотовыставку

Вчера, 23:15

Известный фотограф Дуглас Киркланд в январе откроет свою выставку в Москве, а также планирует осуществление новых проектов в России.

Главный голливудский фотограф впервые выставляет свои работы в России. Экспозиция включает фотографии за период с 60-х годов прошлого века по 2010 г. Им будет представлена целая серия фотографий о жизни и творчестве Коко Шанель, Мерилин Монро, Софи Лорен, Роберта де Ниро и других кинозвезд с мировыми именами, а также фотодокументы о съемочном процессе известнейших голливудских фильмов.

Маэстро отметил, что планирует в скором времени снова поработать с российскими звездами экрана. Он неоднократно работал в России и каждый раз был в восторге от избытка впечатлений.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.