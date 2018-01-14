В Казани откроется выставка татарской художницы Софии Кузьминых

Вчера, 17:54

В Казанской национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка Софии Даниловны Кузьминых – татарской художницы, мастера декоративно-прикладного искусства.

В галерее будут представленные работы, выполненные в технике традиционных татарских художественных ремесел: кожаная мозаика, батик, вышивка. Искусствоведы заявили, что София сумела не только вернуть древнее искусство татарского народа, но и добавила в него новые сюжеты, орнамент и колорит. Также отметили, что работы художницы выделяются широтой мышления, разнообразием форм. В творчестве мастера прослеживается стремление к единству татарского народного творчества, национальной орнаментики.

Выставка, посвященная 90-летию мастера, будет открыта для посетителей 17 февраля. Из личной коллекции произведений будут представлены: шаль «Шелковый путь», кожаная мозаика «Золотая осень», вышивка, созданная владимирским швом «Иван да Марья», которая София Кузьминых сотворила в прошлом году.