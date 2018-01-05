В Канаде откроется музей Джастина Бибера с 18 февраля

Вчера, 19:24

В Канаде откроется 18 февраля музей в честь знаменитого певца Джастина Бибера. Гостям покажут множество экспозиций аксессуаров, которыми пользовался исполнитель.

На территории Канады, в Онтарио, с 18 февраля будет работать персональный музей известного на весь мир певца Джастина Бибера. Организаторы выставки решили создать это заведение специально для того, чтобы общество, которое ничего не знает об исполнителе, могло познакомиться с ним, его стилем работы и жизни, его внутренним миром. Музей в честь Джастина Бибера расположится в помещении Stratford Perth Museum.

Авторы идеи собрали более 100 экспонатов и разных аксессуаров, которые сопровождали певца на протяжении его всей карьеры, но представлен будет не полный набор, а только 75 экземпляров. Все желающие смогут посетить выставку и получить массу позитива. По словам учредителей мероприятия, в будущем экспозиции будут обновляться