Ксения Симонова представит на песке "Щелкунчика" в Швеции

Вчера, 20:09

Художница Ксения Симонова представит своего «песочного» Щелкунчика в Швеции. Выступление будет сопровождаться музыкальным аккомпанементом балета Чайковского.

Известная мастерица песочного рисования приедет в Швецию с презентацией иллюстрации «Щелкунчика». Свое произведение она проведет на песке. Зрители смогут стать свидетелями появления уникальной картины из известной оперы. Все действие сопровождать будет балет Чайковского. Ранее Ксения Симонова показывала свое творение в Брюсселе.

Зрители остались в полном восторге от увиденного зрелища. Все персонажи «Щелкунчика», которые под музыку появлялись на песочном полотне, выглядели максимально олицетворенными. Песочная художница Симонова посетит Карлстад уже второй раз за свою жизнь. Первый ее концерт состоялся в 2013 году, когда с ней вместе на сцену вышел оркестр Wermland. Сама же женщина уверена, что после показа «Щелкунчика» ее пригласят в другие страны, так как номер просто захватывающий.