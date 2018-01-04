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В театре Воронежа покажут бесплатную выставку Ивана Горшкова

Сегодня, 12:22

Известный художник Иван Горшков готов поделиться своим личным видением "милых родных мест". Действие будет проходить в Воронеже в качестве беспалатной выставки. Иван покажет различные удивительные коллажи последнего времени и новые арт-объекты, пейзажи в 3D-постановке.

Выставка откроется 11 января в 17 часов в галерее Камерного театра Воронежа. Название выставки взято из текста одной из песен Юрия Антонова. Пейзажи, которые будут на показе, выглядят очень нереальными, если не сказать невозможными. Художник демонстрирует, как обычные предметы выглядят по-новому в совсем ином контексте.

В своих творениях Иван Горшков, как правило, сочетает цифровые коллажи, а также так называемые принты со сложной графикой. А отсюда - нереальность восприятия пейзажа.


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