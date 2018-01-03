На Кубе открылась экспозиция работ российских художников

Вчера, 23:30

На Кубе открылась экспозиция работ, относящихся к творчеству современных российских художников. Выставка с названием La Revolucion начала работу в Гаване.

Местом расположения выставки выбран Музей революции, находящийся в самом центре кубинской столицы. Экспозиция имеет революционную тематику. Это связано, как со 100-летней годовщиной событий, случившихся в 1917 году в России, так и с очередной годовщиной кубинской революции.

На выставке представлены работы художников, проживающих в пяти различных городах. Курирует проект Дарья Русакова, известная в качестве поэтессы. С её слов, задача экспозиции – пропаганда российского современного искусства. Гавана является первым зарубежным городом, который посетила La Revolucion.

На выставке уже побывалло значительное количество кубинцев. Они сообщили, что революционные мотивы для них всегда привлекательны. Помимо того, манера написания картин российскими художниками является очень необычной.

La Revolucion будет находиться на Кубе до 23 января.