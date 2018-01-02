С 2 по 7 января почти 80 музеев Москвы работают бесплатно

Сегодня, 12:35

Пресс-служба администрации Москвы сообщила о бесплатной работе 77 городских музейных площадок в период с 2 по 7 января. Некоторые мероприятия могут стать платными, предупреждают в музее департамента культуры Москвы.

Одной из самых популярных выставок в Москве является «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летнему юбилею легендарного режиссера. Поклонники работ Марины Цветаевой могут посетить выставку «Где мой дом?», а для почитателей Владимира Высоцкого свои двери откроет Дом на Таганке. Еще почти 80 музейных площадок Москвы бесплатно примут посетителей в период новогодних праздников.

Департамент культуры столицы предупреждает, некоторые выставки могут оказаться платными.