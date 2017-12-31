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Тюменцам расскажут, как праздновали Новый год во времена СССР

Сегодня, 11:38

В Тюмени открылась стилистическая выставка, посвящённая празднованию Нового года во времена СССР. Все желающие могут посетить музей и узнать, как жило старшее поколение.

В сообщении указано, что выставка будет действовать до конца января 2018 года на территории Информационно-библиотечного центра в Тюмени. Всего выставлено более 150 различных экспонатов и композиций. Среди них и советские открытки, новогодние игрушки, различные книги. Также не обошлось и без «классических» ёлочных игрушек времён СССР. В организации такой стилистической выставке приняли участие и местный археологический музей, а также Университет этнографии.

Вход в музей бесплатный. Выставка продлится до конца января. Молодое поколение может ознакомиться с праздником советского времени, а взрослые погрузиться в ностальгию.


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