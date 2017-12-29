В США назвали новосибирский Музей смерти одним из самых странных в мире

Вчера, 16:41

Американский интернет-портал Artsy, специализирующийся на оценке музеев, внес новосибирский Музей смерти в перечень самых странных в мире. В необычный рейтинг также попали флоридская галерея эротики и выставка самогоноварения в Стокгольме.

Согласно мнению представителей американского сайта Artsy, в мире нет более подходящего места для размышлений о неминуемой кончине, нежели Музей смерти в Новосибирске. Авторы уникального рейтинга отметили символизм местонахождения необычной выставки – регион, в котором круглый год царствует пронзающий ветер. Помимо российского Музея смерти, в перечне Artsy также оказались выставка самогоноварения в Стокгольме, Музей фруктов в Турине и галерея эротики во Флориде.

Отметим, новосибирский Музей смерти посвящен изучению мировых погребальных традиций. Его экспонатами являются сотни траурных платьев, могильные кресты, погребальные стенды и прочая кладбищенская атрибутика.