Между Москвой и Тулой курсирует поезд с фотовыставкой

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Курс экспресс-поезда, на котором размещены фотографии в стиле ретро под общим названием "Люди и поезда. История в лицах", стартовал между Москвой и Тулой. Его запуск был организован ЦППК в сотрудничестве с Музеем Москвы. Событие посвящено 180-летию открытия Царскосельской железной дороги 30 октября 1837 года, что являлась первой в России.

На поезде размещено 30 фотографий, которые были засняты с 1904 по 1966 год и показывают как развивался ж/д российский транспорт. Черно-белые снимки показывают строительство железных дорог, которые связывали столицу с другими населенными пунктами России, вокзалы разных годов, поезда, а также портреты сотрудников ж/д и пассажиров, среди которых есть и знаменитости тех времен. Например, Иван Павлов, который, кстати, является первым российским лауреатом Нобелевской премии. На фото он изображен идущим по перрону со своей делегацией.

Присутствуют и фото 1955 года, на которых матери слезно провожаю своих сыновей. Автор фото Георгий Корабельников присвоил им название "Проводы на целину".

В декабре текущего года несколько подобных поездов запущены в московском метро. Среди них поезд с названием "Наука будущего", что курсирует на Кольцевой линии и посвящен достижениям ученых России и Великобритании. Также на этой же линии запустили поезд "Путешествие в Рождество" и новогодний состав. С фиолетовой ветки свой путь начинает "Дальневосточный экспресс".