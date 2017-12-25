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Поклонская прокомментировала предстоящую выставку о царе Николае II

Вчера, 21:47

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала выставку "Живые картины: Николай II". Чиновница всем известна своим отношением к истории о царской семье.

На днях депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась по поводу проекта будущей выставки, посвященной семье царя Николая II. Наталья Поклонская рассказала, что в некоторых литературных источниках есть достоверные доказательства того, что император не мог жестко относиться к чужому горю, поэтому был сострадательным правителем. Наталья Поклонская акцентировала внимание на том, что выставка организована жителями Екатеринбурга.

Она будет представлена в городе, когда наступят исторически важные дни, связанные с эпохой царя. Приглашаются для посещения этого исторически важного культурного элемента все желающие.


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