Бренд ELEGANZZA объявил о назначении Сергея Суркова новым креативным директором

Сегодня, 15:03

Бренд ELEGANZZA объявил о назначении новым креативным директором Сергея Суркова.



Это событие произошло вместе с представлением дебютной коллекции аксессуаров дизайнера «На волне». Нацеленность на новую целевую аудиторию и свежее позиционирование – главные отличительные черты коллекции.



Два года назад Сергей Сурков привлек внимание Клаудио Бьязи своими творческими работами, перспективностью и молодостью, после чего начал заниматься стилизацией кампейнов для бренда. В новом качестве дизайнер намерен встряхнуть и оживить бренд, подняв архивы ELEGANZZA и занявшись поиском вдохновения в них, но пропуская идеи через интерпретацию новых трендов. Сергей подчеркнул, что высоко ценит ДНК бренда и его историю.



Являясь сторонником хайпа и современных тенденций, Сергей признался, что ему нравится стиль street wear. Именно над ним уже начата работа, причем дизайнер размышляет над тем, как соединить его с элегантностью. Напомним, ранее Сергей сотрудничал с маркой Korsun, создав для бренда 4 коллекции, получивших признание на парижской международной выставке.