Новые «брюки в клетку» ничего не оставляют для воображения

Сегодня, 18:20

Существунет много странных и замечательных нарядов для тех, кто хочет по-настоящему произвести впечатление вечером.

Но если короткие юбки или яркие узоры по какой-то причине не подходят, новые брюки Cage от Fashion Nova наверняка выделят вас из толпы. Штаны с названием Can't Contain This Caged Pants («Брюки не могут держать это в клетке») состоят из очень тонких полосок искусственной кожи, сшитых вместе в стиле клеток.

Брюки с завышенной талией, которые буквально ничего не оставляют для воображения, имеют цену в 38 фунтов стерлингов.

В то время как многие покупатели сбиты с толку штанами, все же кажется, что они получили популярность, так как на них был вывешен ярлык модной компании «Спешите, почти распроданы».

Брюки - далеко не первый необычный предмет, который можно найти на сайте Fashion Nova. Ранее в этом месяце компания попала в заголовки новостей со своими «шортами для мальчика-попутчика», которые обещают вам поднять вашу попу.

Шорты, которые стоят около 7,90 фунтов стерлингов, имеют две большие дыры в области пятой точки. Описание продукта гласит: «Увеличьте свою сексуальную форму с нашим коротышкой Butt Lifter Boy!»

«Носите эти шорты с вашим любимым бельем Fashion Nova, чтобы сделать ваши активы немного более привлекательными».

Говорят, что шорты сделаны из нейлона и спандекса, они маленькие, поэтому рекомендуется покупать их немного большего размера.