Новый тренд украшений герцогинь Маркл и Миддлтон покоряет мир

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Эксперты моды предрекают новый тренд 2019 года.

Стиль герцогини Сассекской Меган Маркл и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, покоряя многих экспертов моды, считается эталоном женственности и грации во всё мире. Но действительным образцом для подражания в 2019 году станут ювелирные украшения, к которым так пристрастились герцогини. Как говорят эксперты, ювелирные предпочтения Меган Маркл и Кейт Миддлтон найдут в новом году много поклонников.

По словам экспертов, новым трендом в ювелирных украшениях станет сочетание несочетаемого и обман. Интересной особенностью станет, прежде всего, образ «максимально разных» колец жениха и невесты. К этому добавляется также сочетание металлов и заведомо «неподходящих» к ним драгоценных камней. Именно такой стиль вводит в моду Кейт Миддлтон, любящая порой шокировать «несочетаемыми» украшениями.

Меган Маркл вносит в эту моду свои коррективы. Более всего герцогиня предпочитает свою маленькую хитрость в выборе ювелирных украшений – визуальный обман. Заключается он в простом правиле – овальная форма, или просто вытянутая форма украшения, визуально увеличивает изначально небольшой по размерам драгоценный камень. Эта маленькая хитрость удлиняет визуально пальцы, а именно этого эффекта добиваются многие девушки, также это увеличивает визуальный размер самого бриллианта.