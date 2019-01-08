Косметолог Меган Маркл предлагает маску для лица, которую можно сделать дома

Вчера, 22:51

Специалист по уходу за кожей Меган Маркл подробно описал домашнюю маску, которую люди могут сделать для себя, чтобы создать влажное сияние кожи лица. Маска содержит продукты, имеющиеся на кухне.

Никола Джосс (Nichola Joss) работала с лицами большого количества звезд, стараясь улучшить состояние их кожи, включая герцогиню Сассексскую, Меган Маркл. В интервью Refinery29 Никола объяснила, почему маски для лица «Сделай сам» являются популярным секретом среди ее клиентов из списка «А», которые наносят их себе на кожу, когда они находятся дома.

Никола рекомендует добавлять в смесь овсяные хлопья, чтобы сформировать скраб, который поможет удалить любые загрязнения с кожи.

«Овес действует как мягкий физический эксфолиант и творит чудеса с кожей, когда смешивается с жидкой основой, такой как кокосовое масло или мед», - сказала она.

Четвертый ингредиент, рекомендованный специалистом по уходу за лицом, - это использование сырого меда манука, чтобы помочь снять раздражение, которое может возникнуть в результате отшелушивания.

Эти ингредиенты можно применять со смесью греческого йогурта и меда после снятия отшелушивающей маски.

Последний шаг, который Никола рекомендует VIP-лицам, которые ищут домашнюю процедуру по уходу за кожей, включает яичные белки. В яйцах содержится белок альбумин, который полезен для организма снаружи, а не только внутри. Она объяснила, что белок работает, удаляя черные точки и стягивая поры.

Если не хватает ингредиентов на кухне или если вы не в том месте, где можно достать нужные ингредиенты, не отчаивайтесь, потому что существует много масок на основе куркумы, которые вы можете попробовать вместо вышеприведенной смеси.

От желейных формул до листовых масок - куркума подойдет для каждого человека, любого типа кожи и любого бюджета.