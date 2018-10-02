Титул «Лучшая фигура» в Индии получила красноярка

Сегодня, 03:20

20-летняя Кристина Ларченко из города Красноярск уже успела получить приглашение на конкурс, который состоится в Китае - «Мисс Объединенных Наций».

Титул «Лучшая фигура» в финале конкурса «Самое красивое лицо мира» в Индии получила красноярка Кристина Ларченко. Главной победы девушка привезти домой не удалось, но зато формы модели жюри оценило по достоинству.

Отметим, что в конкурсе «Самое красивое лицо мира» принимало участие 40 девушек из разных стран. Россиянка, несмотря на учебу в Сибирском федеральном университете, достойно подготовилась к конкурсу и представила Россию, как страну с настоящими красавицами.

Кристина Ларченко учится на журналиста. Помимо этого красноярка в свободное от учебы время занимается игрой на гитаре, танцами. Также она может похвастаться высоким уровнем знания английского языка.