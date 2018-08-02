Стилиста Лисовца срочно прооперировали

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Неудачное падение с самоката в центре Москвы закончилось для парня травмой подбородка и ушибом руки.

Модный помощник звезд решил прогуляться на самокате в центре Москвы, однако качество дорог иногда подводит. Так, парень отвлекся на миг и колесо попало в яму, из-за чего он упал, сильно травмировав лицо. Лицо стилиста Лисовца сильно истекало кровью, его тут же доставили в НИИ имени Склифосовского, где срочно прооперировали, зашив подбородок.

Влад не хочет вспоминать падение, но осознает свою вину. Однако чувство юмора не потерял: «Вот теперь и не скажешь, что я без круговой подтяжки лица! Справка есть, шили».

Ему предстоит ходить две недели с пластырем, после чего шов будет рубцеваться около полугода, а потом стилист лазером от шрама и избавится. Кроме подбородка пострадала и рука, но отделался ушибом.

Огромный пластырь модник интересно обыграл – написал на нем «стиль». Возможно, он что-то придумает подобное для луков на следующий сезон.