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Номер с певицей выходит от 3 сентября. Звезда вошла в 120-летнюю историю глянца.

Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue за 120 лет существования модного глянца. Это позволило американской певице попасть в историю журнала. Таким образом, звезда эстрады сломала своеобразный стереотип. На обложке она предстала в неожиданном образе, ее брови стали как ниточки, а на голове едва ли не целая клумба самых разных цветов.

Издательский дом Condé Nast Publications начал выпускать Vogue в 1892 году, первый номер которого в основном предназначался для состоятельных жителей Нью-Йорка. В 1909 году журнал был куплен Конде Монтроз Настом, тогда и была определена модная направленность глянца на века. Первая цветная фотография в Vogue появилась в 1932 году, после этого с глянцем сотрудничают лучшие фотографы мира.