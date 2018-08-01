Раскрыта Тайна глубоких карманов Меган Маркл

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Эксперты назвали несколько причин, по которым супруга принца Гарри, могла бы сменить стиль «голливудской звезды» на более подобающий стиль члену королевской семьи.

Британская общественность обратила внимание на то, что герцогиня Сассекская во время своих последних выходов в свет одета в платья, украшенные глубокими карманами. При этом внимательные поклонники не оставили незамеченным тот факт, что Меган Маркл прячет в своих глубоких кармана постоянно прячет руки.

По мнению специалиста по языку жестов Джуди Джеймс, к такому жесту как правило прибегают люди, пытающиеся что-то скрыть от окружающих. Но, учитывая, что герцогиня является публичным лицом, вряд ли такое предположение уместно. В ее случае скорее можно было бы предположить, что она прячет руки в карманы из-за неловкости, которую испытывает, находясь в центре всеобщего внимания, но Меган Маркл нельзя называть неуверенной в себе особой.

На самом же деле тайна глубоких карманов раскрыта еще в 50 годах прошлого века ведущими модельерами того времени: ношение платьев с глубокими карманами предполагает, что одна рука обязательно должна быть опущена в карман. А Меган Маркл, очевидно, решила наследовать стилю знаменитой актрисы Одри Хепбёрн и поступает в соответствии с модным этикетом.

Следует отметить, что после брака бывшей актрисе пришлось отказаться от привычного гардероба: вместо любимых вечерних платьев она носит наряды спокойных тонов, обзавелась множеством элегантных шляпок и отказалась от своих любимых туфель на танкетке.