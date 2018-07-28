«Всех под нож»: Кен «местного разлива» Егор Холявин откроет модельное агентство

Сегодня, 23:45

31-летний экс-участник «Дом-2» рассказал о переговорах с иностранной компанией из-за желания использовать имя Барби и Кена. Также он поведал, на какие жертвы придется пойти его моделям, чтобы успешно строить карьеру.

Егор Холявин всегда бредил модельной карьерой. Но Кен «местного разлива» понял, что много на этом не заработаешь. Шоумен заявил о том, что откроет модельное агентство, в котором манекенщиков отправят всех «под нож» к пластическому хирургу. Молодые ребята возрастом от 18 до 35 лет станут в буквальном смысле Кенами и Барби, по словам Холявина.

Он, как известно, сам прибегал к пластической хирургии, поэтому решил свою идею вносить в массы. Звезда реалити-шоу намерен приглашать на кастинг девушек и молодых людей от 18 до 35 лет. Егор Холявин считает, что идеальная внешность – не залог успеха, а потому будет выбирать тех, кто, по его мнению, будут иметь успех в этой сфере.

Бывший участник телестройки рассказал, чем его агентство будет отличаться от всех остальных. Холявин хочет приблизиться к кукольной внешности Кена, поскольку знает, что такой образ может открыть для него все врата модельного бизнеса.

Он планирует вместе со своим агентством работать с ведущими брендами вопреки критике со стороны. Как известно, в этом его не поддерживают даже родители. Даже армия не смогла выбить творческий настрой Егора – отслужив, он в очередной раз убедился, что хочет быть частью модной индустрии.

Девушки и парни, которые будут работать «куклами», должны быть готовы к экстремальным изменениям во внешности: им предоставят тренеров, косметологов и стилистов для того, чтобы они смогли соответствовать должному внешнему виду. Холявин не исключает и пластических операций для «поправления» недочетов.

Кастинги будут проходить по всей стране, а выбранные участники будут проживать в одном доме. Территория для строительства «модного дома» уже выбрана.