Вчера, 23:30

Джейр произвела фурор на пользователей Instagram. Фотохудожница Мофе Бамаивы называет девочку ангелом.

В Нигерии живет самая красивая девочка в мире по имени Джейр, у которой есть еще две сестры. Вся семья может похвастаться эффектной внешностью, о чем заявляет фотохудожница Мофе Бамаивы. Девочка, несмотря на свой первый опыт перед камерой, не боялась позировать и делала это, как профессиональная модель.

В 2017 году The Daily Mail назвал самой красивой девочкой в мире 6-летнюю гражданку России. Девочка и сейчас активно работает в модельном бизнесе, представляя известные бренды.

К «рабочим детям» не все относятся хорошо, поскольку считают, что родители лишают ребенка беззаботного детства. Такие ребята очень быстро становятся взрослыми внутри, не успев порадоваться игрушкам и догонялкам во дворе. Уже в подростковом возрасте, когда популярность часто покидает юную личность, начинаются проблемы, которые нередко приводят к пагубным привычкам или серьезным депрессиям.