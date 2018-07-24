Стало известно, почему дети Хайди Клум ходят на высоких каблуках

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Каждый день модель сталкивается с упреками из за того, что она, якобы, неправильно воспитывает детей.

Немецкая модель дала интервью журналу ELLE. Хайди посетовала, что часто сталкивается с критикой в свой адрес. Причиной служит то, что ее дочки часто носят обувь на высоком каблуке.

Модель не видит ничего плохого в том, что девочки в такой обуви преодолеют небольшое расстояние в 20 метров от их машины до ресторана.

Хайди придерживается того мнения, что, до тех пор, пока ее дети послушно себя ведут и у них все в порядке с учебой, они могут одевать то, что им по душе.

Модель воспитывает четырех детей. Трое из них были рождены Хайди в первом браке с певцом Силом. Биологический отец старшей дочери Клум Флавио Бриаторе. Но в 2009 году она была официально удочерена Силом.