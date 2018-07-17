Одетые на носки мужские сандалии входят в моду

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Рэпер Канье Уэст выложил свое фото в синих пластиковых сандалиях из коллекции Yeezy, которые музыкант одел на носки. Теперь над мужчинами, которые ранее не были в тренде, перестанут смеяться.

Мужские сандалии являются очень не однозначной мужской обувью, которая очень часто одевается сильным полом на носки. Часто в адрес таких модников раздаются язвительные шутки и высмеивания, а у женщин такие мужчины не всегда вызывают сексуальные желания.

Теперь же ситуация должна измениться в корне, ведь популяризировать такой вид обуви вместе с носками решился рэпер Канье Уэст. Музыкант одел пластиковые сандалии синего цвета на носки, такой информацией он поделился со своими поклонниками на страничке в социальной сети. Хотя не всем фанатам такой лук звезды пришелся по вкусу.

Известно, что мужские сандалии стали «красной нитью» в весеннее-летних коллекциях модных брендов, в число которых вошли юксовые компании Louis Vuitton, Tom Ford, Paul Smith, Guiseppe Zanotti, Russell & Bromley и бренд среднего сегмента Cos. Известно, что модели, которые представляли бренд Bottega Veneta вышли на подиум в такой обуви, одетой на носки.

Теперь модные эксперты тоже по другому посмотрели на такую обувь, которая даже в спортивном варианте одевается на носки. Известно, что сандалии модельерами рекомендуется носить с шортами и футболками, а также рубашками.