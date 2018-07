Донателла Версаче «слила» фото гостей приватной вечеринки

Сегодня, 17:59

На снимке с талантливым модельером изображены две дающие надежды девушки, которые занимают не последнюю роль в жизни Донателлы.

Ключевая фигура модного дома Versace показала поклонникам «закулисье» своей приватной вечеринки. «Слила» фото дизайнер в Сеть подписав снимок трогательными словами.

«So wonderful to have you at my after show party! Kristen and Stella! (Так замечательно, что вы на моей вечеринке после шоу! Кристен и Стелла!)», - раскрыла все козыри Версаче.

Знаменитостей и раньше замечали в одной компании. Кристен Стюарт, известна по роли Беллы в саге о вампирах «Сумерки» проявляет интерес к модным показам не впервые. Например, в мае этого года она была на круизном шоу недели моды Chanel.

Посол бренда Кристен Стюарт надела платье-смокинг для показа. Донателла Версаче с уважением относится к Стюарт и всячески привлекает ее к своим показам. Некоторые западные СМИ говорят, что дружба двух женщин, может перерасти в не только дружественные отношения, но и в другой союз.