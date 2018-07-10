3-метровые джинсы набирают популярность в мире моды

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Дизайнеры выпустили длинные 3-метровые джинсы, и не сомневаются в успехе их творения. Купить необычные джинсы можно за $500.

Бренд Bronze 56k решил выделиться среди остальных производителей, и создал трехметровые джинсы. Странные джинсы называются Extendo Pants, а длина штанины составляет 267 см. Примечательно, что для того, чтобы надеть такие штаны, человеку придется взобраться на возвышенность. При этом, штаны созданы не для того, чтобы развлекать людей в цирке, а для повседневной носки.

Пользователи пошутили, что из такой пары джинсов можно будет сделать еще две. Сами штаны сшиты из разных по цвету тканей, что также привлекает внимание. Многие подписчики магазина сравнили необычную одежду с тренажером для ног вместо спортзала, так что странные джинсы уже набирают популярность в мире моды.