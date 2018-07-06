VistaNews.ru


Новый тренд: В продаже появились прозрачные брюки

Сегодня, 18:09

Без комплексов и смущения – так можно описать новинку производителя необычной одежды Pretty Little Thing. Не так давно дизайнеры порадовали покупательниц шортами с дырками на ягодицах, которые сразу же начали активно продаваться.

Однако новый тренд уже запущен, а в продаже появились абсолютно прозрачные брюки, открывающие новые горизонты в модном мире. Представительницам прекрасного пола не нужно тратить много денег, ведь стоимость вещи – примерно 2500 рублей, а продаются брюки в нескольких размерах. Состоят они на 100 процентов из пластика, о чем заявил производитель.

Насколько популярным окажется товар – покажет время, но появившаяся на рынке прозрачная пластиковая обувь уже спровоцировала шквал негативных отзывов. Эксперты отметили ,что такие материалы не дают телу дышать, что способствует развитию проблем со здоровьем.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Британский бренд одежды выпустил штаны, оголяющие ягодицы

Ким Кардашьян опозорилась брюками, которые трещат по швам на аппетитных бедрах

«Лайки» в соцсетях заставляют людей массово ложиться под нож

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Рекомендуем