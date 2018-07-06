Новый тренд: В продаже появились прозрачные брюки

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Без комплексов и смущения – так можно описать новинку производителя необычной одежды Pretty Little Thing. Не так давно дизайнеры порадовали покупательниц шортами с дырками на ягодицах, которые сразу же начали активно продаваться.

Однако новый тренд уже запущен, а в продаже появились абсолютно прозрачные брюки, открывающие новые горизонты в модном мире. Представительницам прекрасного пола не нужно тратить много денег, ведь стоимость вещи – примерно 2500 рублей, а продаются брюки в нескольких размерах. Состоят они на 100 процентов из пластика, о чем заявил производитель.

Насколько популярным окажется товар – покажет время, но появившаяся на рынке прозрачная пластиковая обувь уже спровоцировала шквал негативных отзывов. Эксперты отметили ,что такие материалы не дают телу дышать, что способствует развитию проблем со здоровьем.