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Знаменитости выбрали идеальную позу для пляжных фото

Сегодня, 14:50

Вслед за «перевернутыми» купальниками, которые увеличивают грудь, знаменитости начали повторять друг за другом положения ног во время фотосессий на пляже.

 

 Как оказалось, такую тенденцию подметили юзеры Instargram. Они обратили внимание на то, что знаменитости выбрали идеальное позу для пляжных фото – ноги на множестве снимков звезд стоят в одном и том же, полусогнутом положении. Их даже сравнили с куклами Барби, которые тоже стоят на полупальцах.

Такой тренд получил название «barbie feet». Благодаря нему ноги и фигура в целом кажется стройнее, а рост – выше.

Из знаменитостей данный тренд поддержали сестры Дженнер, Кортни Кардашьян, Белла Хадид, Виктория Джастис и Эльза Хоск.

Это не первый случай звездного массового «помешательства». В июне пользователи наблюдали за другим трендом знаменитостей – в бассейне они находились в полусидячем положении, опираясь на руки. У всех звезд колени были приподняты на разной высоте.

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