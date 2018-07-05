Анна Нетребко впервые стала Plus-size моделью в 46 лет

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Оперная певица произвела фурор на модном показе в рамках Недели моды в Париже.

Недавно в самый разгар Недели моды в Париже состоялся показ российского бренда Yanina Fashion от Юлии Яниной. Сюрпризы ожидали зрителей и fashion-критиков с самого начала - открыла модный показ неожиданно для всех королева российской и австрийской оперы Анна Нетребко. Певица решила попробовать себя в новом амплуа, и впервые в жизни стала моделью в 46 лет.

Блистала артистка на подиуме в насыщенном синем бархатном платье-макси с глубоким вырезом декольте, которое украшало массивное колье. Plus-size модель продемонстрировала покатые плечики и соблазнительные формы, не оставив критикам ни единого повода осудить ее дебют.

В своем микроблоге артистка разместила видеоролик, на котором запечатлен ее дебют, сопроводив пост восторженным комментарием. Поклонники Нетребко высоко оценили работу певицы, которая смогла взять себя в руки, и ни одним жестом не выдала своего волнения. Фолловеры оставили кучу лестных комментариев под постом, в которых восхваляли поистине королевский образ Анны и ее работу модели высочайшего уровня.