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Миро раскрыла способ стать сексуальной за несколько часов

Сегодня, 10:34

Примером быстрого преображения из толстушки в сексуальную красотку стала Кристина Хендрикс. Несмотря на лишний вес, женщина признана настоящим секс-символом.

Наконец-то найден способ стать сексуальной за несколько часов. И это не экстремальное похудение, не пластическая операция. Как поведала скандальная блогерша Лена Миро, стиль способен сделать женщину очень привлекательной в глазах окружающих. Кристина Хендрикс в жизни выглядит, как рядовая жительница. Но стоит ей появиться на глянце или на экране – картинка сразу же меняется, поскольку она обладает отменным вкусом и чувством стиля.

Вовсе не обязательно иметь дорогие вещи, чтобы выглядеть привлекательно. Женщина, имея небольшой бюджет, может подобрать себе одежду и по карману, и по вкусу, о чем уже говорят со всех уголков, ведь такие очевидные вещи для женщин должны быть известны. 

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