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Опра Уинфри украсила июльскую обложку Vogue

Сегодня, 19:43

Американская телеведущая и общественный деятель приняла участие в стильной фотосессии Мерта Аласа и Маркуса Пигготта и высказала свою позицию на предстоящих президентских выборах в США.

Опра Уинфри стала главной героиней свежего выпуска популярного британского журнала Vogue. Элегантная, красивая фотография 64-летней теледивы в платье из коллекции Стеллы Маккартни украсила июльскую обложку издания. Также она выступила моделью в фотосессии, автором которой стал знаменитый дуэт - Мерт Алас и Маркус Пигготт. В своем микроблоге восторженная телеведущая поблагодарила фотографов за потрясающую работу и невероятные эмоции, полученные при совместной работе.

Также общественный деятель заявила, что считает нынешнюю политику полной ерундой, обманом и «черт знает чем», грязным бизнесом, который просто убьет ее, а потому она не собирается принимать в нем участие.

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