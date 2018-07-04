Сегодня, 01:45

В декабре на Филиппинах будут нарушены многолетние традиции проведения конкурсов красоты. Для ЛГБТ-сообщества это станет новой вехой в их активной борьбе за равноправие.

На конкурсе «Мисс Вселенная» Испанию представит трансгендер по имени Анжела Понсе. Модель только со второго раза завоевала право соревноваться с «натуральными» мировыми красавицами. Три года назад Понсе проиграла отборочный национальный тур. По словам модели, консервативное жюри намеренно ставило ей самые низкие баллы. Теперь же, учитывая последние тенденции, букмекеры вероятно назовут ее фавориткой.

Испанскому трансгендеру уже 26 лет. Она считает, что ради торжества идей ЛГБТ-сообщества, просто обязана выиграть конкурс, доказав таким образом все преимущества представителей сексуальных меньшинств. Россию на конкурсе «Мисс Вселенная-2018» будет представлять красавица из Чебоксар Юлия Полячихина, завоевавшее это право в трудной борьбе.

Напомним, первый раз трансгендер пытался пробиться на конкурс еще шесть лет назад.