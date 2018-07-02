«С ног на голову»: Новый пляжный тренд перевернул женскую грудь

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Пикантные снимки обнаженной фигуры прекрасных девушек заполнили соцсети.

Новый пляжный тренд перевернул женскую грудь. Известный в Австралии бренд купальников презентовал новый способ использовать привычный лиф и бикини. Главным советом и рекомендацией стало предложение одеть бюстгальтер «с ног на голову».

Используя неординарный метод, у девушек обычно непривлекательная грудь становится точкой, откуда мужчинам будет сложно отвести свой взгляд. Тренд задала итальянская модель Валентина Фрадеграда.

Однако благие намерения бренда купальников Cantik уже успели раскритиковать феминистки. По их мнению, данный аксессуар может спровоцировать мужчин получить любовь и внимание женщин силой. Администраторы Instagram-аккаунта Cantik попросили подписчиц рассказать, что они думают об этой идее. Многие из них были в восторге и назвали этот способ «мгновенным увеличением груди».