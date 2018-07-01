Кипрская модель с монобровью призвала не стесняться

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София Хаджипантели стала известной на весь мир из-за своих бровей в форме эмблемы автопроизводителя Mazda. 21-летняя девушка поделилась своим мнением о личном вкладе в индустрию красоты, моды и стиля.

Как сообщила служба BBC News, кипрская модель с монобровью считает, что люди склонны постоянно менять свои предпочтения, особенно в области модных тенденций. Поэтому киприотка считает, что люди имеют право выглядеть так, как им этого хочется. Также модель с монобровью призвала людей не стесняться своих особенностей.

Хаджипантели считает, что обвинения по поводу ее лицемерия в продвижении разнообразия красоты безосновательны. Хотя юзеры во многом правы: модель оставляет «растительность» только на бровях, все остальное киприотка удаляет.

У девушки, помимо кипрских, есть и греческие корни. Именно вторые провоцируют значительную растительность по всему телу, но модель считает, что в этом нет никакой проблемы.

София Хаджипантели, по всей видимости, обладает еще и отличным чувством юмора, поскольку свои фото она сопровождает хештегом #UnibrowMovement.