18-летняя девушка с ожогами 50% тела стала востребованной моделью

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Модели прошлось пройти через множество испытаний, чтобы сейчас спокойно делиться с подростками, у которых похожие судьбы, своим опытом.

18-летняя девушка Света совсем недавно приехала в столицу и уже стала востребованной моделью. Все бы ничего, но ее тело на 50% покрыто ожогами, она является инвалидом с раннего детства. Ей было всего четыре, когда она захотела зажечь свечу, а по итогу зажгла платье на себе. Девушка вспоминает, как бегала «вся в огне» по квартире. Когда неблагополучная мать вернулась, она запаниковала, но потом девочку так в больнице и не навестила. Месяцы в коме и больше двадцати операций пережила Света, но это не самое страшное.

Мать била ее по голове тяжелыми предметами, попросту избивала и даже кидала в дочь ножи. Однажды острый предмет разрезал ей полностью щеку – шрамы на лице все еще напоминают об этом аде.

В 14 лет это закончилось – мать-алкоголичку лишили прав на ребенка и ее отправили в детдом. Будущей модели еще предстояло научиться принимать себя, какой она есть.

Так она решилась покорить в 18 лет Москву. Не ожидая ничего подобного, рекламодатели и фотографы выстроились в очередь к модели с «изюминкой». По поводу пересадки кожи и пластической хирургии также поступали предложения – она отказалась.

Сейчас Света – пример для подражания многих молодых людей, она несет собой огромную энергетику и силу характера.