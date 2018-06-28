Сегодня, 05:15

Девушка поделилась в своем Instagram откровенным фото. На нем «пышка» предстала в белье собственного бренда.

Американская модель plus-size Эшли Грэм взбудоражила пользователей «голым» фото, которым поделилась в своем профиле в Instagram. На нем девушка позирует в красном кружевном нижнем белье собственного пошива. Девушка дала хейтерам повод для гневных комментариев.

Девушка неоднократно выступала за то, чтобы девушек с «пышными» формами тоже признавали моделями и не делали акцент на том, что они так называемые plus-size. Эшли считает недопустимой дискриминацию по физической форме и неоднократно заявляла, что полным девушкам, которые тоже мечтают стать моделями, намного сложнее добиться успеха.

Несмотря на хейтеров, девушка активно продолжает пробиваться в карьере и обладает достаточно большим количеством единомышленников. Многие подписчики благодарят модель за то, что она дала им возможность понять, что каждый может быть привлекательным и сексуальным, несмотря на телосложение. Многие мужчины признаются, что Эшли выглядит не «полной, а вкусной» и она намного сексуальнее многочисленных худощавых моделей.