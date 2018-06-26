Башкирская модель рассказала об обратной стороне конкурса красоты

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Эльмира Шаихова получила титул «Мисс Башкортостан 2018», и благодаря своим возможностям помогает животным.

В подарок красавицу наградили короной усыпанной стразами Swarovski, шубу, колье и серёжки от известной ювелирной компании, цветы. Главным призом стал тур по Европе.

Участницы конкурса красоты "Мисс Башкортостан" организовали акцию в помощь собакам из приюта. Питомцы получили 3 тонны и 300 кг корма. Именно столько собрали продуктов для собак красавицы. Они размещали объявления, в которых просили помочь Уфимскому питомнику в учебных заведениях, в интернете. Множество людей эта акция оставила неравнодушными. Приносили гречку, макароны, мясо, крупы, корм для животных. В общем, кто что мог. Недаром говорят, что красота спасет мир.

Эльмира решила не останавливаться на достигнутом. Сейчас девушка принимает участие в конкурсе «Мисс Туризм Планеты», проходящий в Китае. Победительницу назовут 8 июля. Модель рассказала журналистам о том, как проходят этапы, высокая ли конкуренция среди участниц и о закулисных интригах конкурса. Конкурс проходит на высоком уровне.

Организаторы позаботились о комфорте и безопасности участниц. За время нахождения в Китае участницы конкурса красоты посетили различные города. Увидели достопримечательности. Участвовали в крупных мероприятиях. Эльмира рассказала, что конкуренции между участницами не существует, на соревнованиях царит атмосфера дружбы.

Модельный бизнес для Эльмиры - ее хобби. Основное время она посвящает учебе в Башкирском государственном университете. Специальность - информационная безопасность. В будущем девушка мечтает работать по специальности. Также, Эльмира задумала объездить весь мир.