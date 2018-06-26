Собчак снова стала редактором французского журнала

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Видимо, женщина решила отойти от политических и социальных дел и вновь заняться миром моды.

Ксения Собчак снова стала главным редактором известного французского журнала L`Officiel, а точнее его российского отделения. Об этом заявила модный дизайнер Белла Потемкина на своей официальной странице в Instagram.

По словам женщины, многие ждали возвращения Ксении Собчак на свою прежнюю должность. Потемкина считает, что с ней в L`Officiel Russia находится «изюминка», которую любят все читатели французского глянца.