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Собчак снова стала редактором французского журнала

Сегодня, 09:13

Видимо, женщина решила отойти от политических и социальных дел и вновь заняться миром моды.

Ксения Собчак снова стала главным редактором известного французского журнала L`Officiel, а точнее его российского отделения. Об этом заявила модный дизайнер Белла Потемкина на своей официальной странице в Instagram.

По словам женщины, многие ждали возвращения Ксении Собчак на свою прежнюю должность. Потемкина считает, что с ней в L`Officiel Russia находится «изюминка», которую любят все читатели французского глянца.

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