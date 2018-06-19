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Новоиспеченная герцогиня Меган Маркл не изменяет своему стилю

Сегодня, 18:19

Изюминкой в стиле одежды Меган Маркл, супруги принца Гарри, стал вырез на платьях, оголяющий плечи.

Новоиспеченная герцогиня уже не раз появлялась на публике в платьях такого фасона. Вырез лодочкой, который приглянулся Меган, более сексуальный и свежий, чем обычный. Также такая линия открытых плеч визуально удлиняет шею и выделяет лицо.

По словам дизайнеров, женщины стали чаще покупать одежду в стиле, полюбившемся герцогине, которому она не изменяет. Так, например, после появления Меган в костюме с оголенными плечами один из поисковых интернет-ресурсов показал, что запросов на тему «вырез лодочкой» стало вполовину больше.

Любой выход Маркл в свет, не важно, светское мероприятие это или прогулка по городу, не остается незамеченным. Безупречный вкус, идеальное чувство стиля, опрятность и простота - вот такую краткую характеристику можно дать любому из ее образов.

Миллионы девушек хотят быть похожими на новоиспеченную герцогиню.

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