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В Лондоне представили одежду для беременных мужчин

Сегодня, 16:10

Именитые дизайнеры все же не оставляют попыток ученых дать возможность мужчинам почувствовать все тяготы вынашивания ребенка. Для этого на Неделе высокой моды они представили целую коллекцию для беременных мужчин.

Вынашивание младенца всегда было прерогативой женщины, но вот в животном мире есть и представители сильного пола, которые имеют такую способность. Ученые уже долгие годы пытаются решить вопрос вынашивания нового поколения мужчинами, но пока данные эксперименты не принесли успеха.

Верят в успех таких опытов, видимо, только дизайнеры, которые на Неделе высокой моды в Лондоне представили целую коллекцию одежды для беременных мужчин. Для большей достоверности им прицепили накладки в виде округлого животика. Такая идея пришла в голову китайскому модельеру Ксандеру Чжоу, который уверен в том, что именно так будет выглядеть мужчина в будущем.

Такую уверенность в мастера вселяют быстрые темпы развития науки, и перспектива уравнивания мужчин и женщин его совсем не страшит. Необычная коллекция уже нашла своего покупателя, но кто им стал, не сообщается. Хотя не все поклонники высокой моды поняли эту идею. Так, Ксения Бородина попросту не приняла такого эпатажа.

Напомним, что в апреле текущего года в Саудовской Аравии впервые прошла Неделя моды. В мероприятии, которое состоялось в Эр-Рияде, приняли участие как арабские дизайнеры, так и кутюрье мирового масштаба — Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.

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