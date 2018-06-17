Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл приняли участие в новом показе Dolce&Gabbana

Сегодня, 13:28

Знаменитый дуэт Доменико Дольче и Стафано Габбана представили на новую мужскую коллекцию на 2019 год. Публика ждала сюрпризов. На представление весеннее-летних трендов были приглашены настоящие звезды.

Открывала показ итальянская киноактриса Моника Беллучи. А закрывала шоу еще одна не менее яркая звезда - Наоми Кэмпбелл. На подиуме Моника Беллучи предстала в элегантном брючном костюме черного цвета, который дополняла белая блуза и туфлях на высоком каблуке. Наоми тоже вышла в брючном костюме, который подчеркивал две главные идеи бренда: женская и мужская мода могут быть взаимозаменяемы, и семейные традиции незыблемы.

Другими героями на показе были бабушки-хайпбисты в красочных толстовках с надписью «Royals», разнообразные типы семей: гетеросексуальные и гомосексуальные, с детьми и без детей. Dolce Gabbana продолжает придерживаться политики «семейного бренда» и концепции «наши наряды подходят каждому».

Привлекли внимание массивные кроссовки, воротники-подушки и респираторные маски. Последние, похоже, скоро станут модным аксессуаром.

В шоу метров принимают участие не только классические модели, но и обычные люди.