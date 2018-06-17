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Студентка из России стала моделью Gucci после удаления рака мозга

Сегодня, 09:19

Девушка из Нижнего Новгорода за полгода пережила операцию по удалению злокачественной опухоли и выход на подиум модного показа в Милане.

21 февраля в Италии состоялась презентация коллекции одежды «Киборг» от всемирно известного дизайнера Алессандро Микеле. Студентка из России Ольга вместе с остальными красотками несла детенышей драконов и оторванные головы-клатчи в рамках эпатажного шоу. Смелое зрелище шокировало даже общепризнанных акул моды. Однако никто и предположить не мог, что девушка из Нижнего Новгорода стала моделью Gucci после удаления рака мозга всего полгода назад.

Страшный диагноз Ольге поставили летом прошлого года. Студентка стойко перенесла операцию у лучшего онколога Нижнего Новгорода, быстро восстановилась, возобновив карьеру модели и убрав слезы с глаз родственников.

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